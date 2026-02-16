ستاد القاهرة: لا تلفيات بالمدرجات.. وهذا ما حدث من جماهير الأهلي والجيش الملكي

كشف الإعلامي خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، عن عدم وجود أي خسائر أو تلفيات في مدرجات ستاد القاهرة عقب مباراة الأهلي والجيش الملكي.

وأوضح أن مسؤولي الاستاد أكدوا أن المدرجات سليمة بالكامل، وأن الأمن تمكن من السيطرة على كافة الأحداث التي شهدتها المباراة، مما ساهم في الحفاظ على سلامة الجمهور ومرافق الملعب.

الأمن يسيطر على الأحداث

وأشار الغندور إلى أن الأمور تحت السيطرة منذ البداية، مؤكداً أن عناصر الأمن التابعة للاستاد أدت دورها بشكل جيد. وأضاف أن الإدارة الأمنية نجحت في التعامل مع أي تصرفات قد تخرج عن السياق الرياضي، وهو ما ساعد على خروج المباراة بشكل آمن ودون أي أضرار مادية.

تبادل الزجاجات بين الجماهير

أوضح الغندور أن ما حدث من جانب جماهير الأهلي والجيش الملكي اقتصر على تبادل رمي زجاجات المياه في المدرجات، دون أن يتسبب ذلك في أي أضرار أو تلفيات. وأكد أن هذا السلوك لم يؤثر على سير المباراة، وأن الجهات الأمنية تعاملت معه بسرعة وكفاءة، مما منع تصاعد الأحداث.

شكر للجهات المسؤولة

وفي ختام تصريحاته، شكر الغندور كافة الجهات المسؤولة عن تأمين المباراة، مشيدًا بدورهم في ضمان خروج المباراة إلى بر الأمان. وأكد أن التعاون بين إدارة الاستاد والأمن كان سببًا رئيسيًا في الحفاظ على النظام داخل المدرجات، وحماية المشجعين واللاعبين على حد سواء

على الرغم من تبادل الزجاجات بين الجماهير، فإن ستاد القاهرة خرج من المباراة بلا أي تلفيات أو أضرار، وأثبتت الجهات الأمنية قدرتها على السيطرة على الموقف بسرعة. ما حدث يعكس أهمية التنظيم والالتزام بالإجراءات الأمنية لضمان سلامة الجميع خلال الفعاليات الرياضية الكبرى



