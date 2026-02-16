بقولهم عيب.. مصطفى عبده يهاجم بيان الجيش الملكي بعد مباراة الأهلي

شنّ مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على البيان الرسمي الصادر عن إدارة نادي الجيش الملكي المغربي، عقب مباراة الفريقين التي أُقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



تصريحات مصطفى عبده مع إبراهيم فايق على MBC مصر

وخلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، عبّر مصطفى عبده عن غضبه من مضمون البيان، معتبرًا أنه يتجاهل ما حدث في لقاء الذهاب بالمغرب.

وقال مصطفى عبده:

“عن بيان إدارة الجيش الملكي.. يظهر كده إنهم مشافوش مباراة الذهاب؟ ده اللي حصل في مباراة الذهاب ميجيش 1% من اللي حصل النهارده.. بقول ليهم عيب البيان ده.. ده اللاعيبة في مباراة الذهاب مكنتش هتخرج سليمة من الملعب!”

الجيش الملكي يدين رمي القارورات داخل الملعب

وكان الجيش الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أدان فيه التصرفات التي صدرت عن بعض جماهير الأهلي خلال اللقاء، خاصة واقعة إلقاء القارورات داخل الملعب، وهو ما اعتبره النادي المغربي تهديدًا مباشرًا لسلامة لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني.

وأكد البيان أن هذه الأحداث لا يجب أن تمر دون محاسبة، مطالبًا بتطبيق اللوائح لضمان حماية الفرق داخل الملاعب الإفريقية.

مقارنة بين ما حدث في القاهرة ومباراة الذهاب

وأشار مصطفى عبده إلى أن إدارة الجيش الملكي لم تراعِ ما تعرض له لاعبو الأهلي في مباراة الذهاب، مؤكدًا أن أجواء اللقاء في المغرب شهدت تجاوزات أكبر، وأن لاعبي الأهلي واجهوا صعوبات شديدة في الخروج من الملعب بأمان

وأضاف أن من غير المنطقي إصدار بيان شديد اللهجة بعد مباراة القاهرة، بينما تم تجاهل ما وصفه بالمشاهد العنيفة التي حدثت سابقًا.

ردود فعل متباينة بعد البيان

وأثار البيان ردود فعل واسعة بين جماهير الأهلي، حيث رأى البعض أن ما حدث تصرفات فردية لا تمثل جمهور النادي، بينما طالب آخرون بضرورة الالتزام الكامل بالروح الرياضية داخل الملاعب، حتى لا تتعرض الأندية لعقوبات قارية.



