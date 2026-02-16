قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الشناوي يعترف لأول مرة: أخطأت بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقولهم عيب.. مصطفى عبده يهاجم بيان الجيش الملكي بعد مباراة الأهلي

مصطفي عبده
مصطفي عبده
رباب الهواري

شنّ مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على البيان الرسمي الصادر عن إدارة نادي الجيش الملكي المغربي، عقب مباراة الفريقين التي أُقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
 

تصريحات مصطفى عبده مع إبراهيم فايق على MBC مصر

وخلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، عبّر مصطفى عبده عن غضبه من مضمون البيان، معتبرًا أنه يتجاهل ما حدث في لقاء الذهاب بالمغرب.

وقال مصطفى عبده:

“عن بيان إدارة الجيش الملكي.. يظهر كده إنهم مشافوش مباراة الذهاب؟ ده اللي حصل في مباراة الذهاب ميجيش 1% من اللي حصل النهارده.. بقول ليهم عيب البيان ده.. ده اللاعيبة في مباراة الذهاب مكنتش هتخرج سليمة من الملعب!”

الجيش الملكي يدين رمي القارورات داخل الملعب

وكان الجيش الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أدان فيه التصرفات التي صدرت عن بعض جماهير الأهلي خلال اللقاء، خاصة واقعة إلقاء القارورات داخل الملعب، وهو ما اعتبره النادي المغربي تهديدًا مباشرًا لسلامة لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني.

وأكد البيان أن هذه الأحداث لا يجب أن تمر دون محاسبة، مطالبًا بتطبيق اللوائح لضمان حماية الفرق داخل الملاعب الإفريقية.

مقارنة بين ما حدث في القاهرة ومباراة الذهاب

وأشار مصطفى عبده إلى أن إدارة الجيش الملكي لم تراعِ ما تعرض له لاعبو الأهلي في مباراة الذهاب، مؤكدًا أن أجواء اللقاء في المغرب شهدت تجاوزات أكبر، وأن لاعبي الأهلي واجهوا صعوبات شديدة في الخروج من الملعب بأمان

وأضاف أن من غير المنطقي إصدار بيان شديد اللهجة بعد مباراة القاهرة، بينما تم تجاهل ما وصفه بالمشاهد العنيفة التي حدثت سابقًا.

ردود فعل متباينة بعد البيان

وأثار البيان ردود فعل واسعة بين جماهير الأهلي، حيث رأى البعض أن ما حدث تصرفات فردية لا تمثل جمهور النادي، بينما طالب آخرون بضرورة الالتزام الكامل بالروح الرياضية داخل الملاعب، حتى لا تتعرض الأندية لعقوبات قارية.


 

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس الفلسطيني : إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على أراضي الضفة

قناة إسرائيلية: نتنياهو لم يطلب من ترامب التدخل لدى رئيس إسرائيل لمنحه عفوًا

قناة إسرائيلية: نتنياهو لم يطلب من ترامب التدخل لدى رئيس إسرائيل لمنحه عفوا

أرشيفية

مسئول أفغاني يعلن دعم بلاده لإيران في حال تعرضها لهجوم أمريكي

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد