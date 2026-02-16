قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الشناوي يعترف لأول مرة: أخطأت بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا

محمود عبد القادر

أعلنت قوات الدرك الإيطالية «كارابينيري» عن توقيف مراهق مصري يبلغ من العمر 15 عامًا، بعد العثور على عبوة ناسفة شديدة الانفجار مخبأة داخل حقيبة تحت سريره في منزله بمنطقة «كازاليكيو دي رينو» التابعة لمقاطعة «بولونيا».

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية جاءت عملية التوقيف خلال مهمة تفتيش روتينية نفذتها وحدة العمليات المحلية في إطار تحقيقات موسعة بشأن قضية سرقة بالإكراه. وأثناء بحثهم عن أسلحة محتملة، صدم المحققون بالعثور على 26 صاعقًا متصلًا بمادة متفجرة ومربوطًا بشريط لاصق، في تكوين يشبه قنبلة يدوية الصنع ذات قدرة تدميرية عالية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن خطورة المواد المضبوطة دفعت العناصر الأمنية إلى استدعاء خبراء المتفجرات (الأرتيفيشيري) بشكل عاجل لتأمين المكان وإبطال مفعول العبوة. وأكدت التقديرات الأولية أن الجهاز كان يمتلك إمكانات هجومية خطيرة، ما أثار مخاوف جدية من احتمال وقوع كارثة.

تحقيقات موسعة ودوافع غامضة

دفعت الواقعة السلطات إلى توسيع نطاق التحقيق، ليتجاوز شبهة السرقة إلى البحث في دوافع حيازة هذه المواد المتفجرة. 

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تحليل خلفيات القاصر الاجتماعية والرقمية، والتحقق مما إذا كانت هناك مؤشرات على ميول متطرفة، مع التأكيد أن هذه الفرضية ما تزال قيد البحث ولم تُثبت بعد.

من جهته، صادق قاضي التحقيق بمحكمة الأحداث في «سجن براتيلو للأحداث» على قرار التوقيف، وأمر بنقل القاصر إلى مؤسسة عقابية مخصصة للأحداث (IPM)، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقه.

قوات الدرك الإيطالية توقيف مراهق مصري عبوة ناسفة شديدة الانفجار كازاليكيو دي رينو بولونيا إيطاليا

