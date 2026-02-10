إيطاليا.. جماعة فوضوية تعلن مسئوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية

أعلنت جماعة فوضوية، الاثنين مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بحسب رويترز.

وأبلغت الشرطة عن ثلاث وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف الساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، ولا سيما في محيط مدينة بولونيا.



ولم يصب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.



وفي بيان متداول، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على المظاهرات جعلت المواجهة في الشوارع "غير مجدية" مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.



وجاء في البيان "لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة".



ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية.





