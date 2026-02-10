أحسن لاعب كورة في مصر.. نجم الزمالك يتغزل في إمام عاشور

أشاد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، بمستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعد أفضل لاعب في الدوري المصري.

وقال أحمد عيد فى تصريحات تلفزيونية "إمام عاشور احسن لاعب كوره في مصر ولكن العقلية والالتزام مش موجوده لكن هو لاعب كورة كبير، خرج برا النص قبل و عمل أزمات الحاجات دي بتقل من رصيد اللاعب، الكوره مش ملعب بس الكوره فيها حاجات تانية كتيرة.

إيقاف إمام عاشور أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه

وقرر الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب التخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

موعد أول مباراة لإمام عاشور مع الأهلى

ومن المنتظر أن يكون إمام عاشور جاهزًا لدعم صفوف فريق الأهلي في مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.