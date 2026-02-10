رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات .. تصدر رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الآتية، مع تزايد اهتمام آلاف الأسر والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، عقب إعلان وزارة الداخلية فتح باب القبول للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن للدفعة الجديدة، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل التقديم الإلكتروني، والشروط المطلوبة، وأماكن إجراء الاختبارات، والمزايا التي يحصل عليها الطلاب المقبولون.

يأتي هذا الاهتمام في ظل سعي عدد كبير من الشباب للالتحاق بالعمل في جهاز الشرطة، لما يوفره معهد معاوني الأمن من مسار وظيفي مستقر، وتدريب مهني منظم، ومزايا تعليمية ومعيشية خلال فترة الدراسة، إضافة إلى فرص العمل بعد التخرج.

واقرأ أيضًا:

بدء التقديم الإلكتروني في معهد معاوني الأمن 2026

أعلنت وزارة الداخلية بدء التقديم الإلكتروني في معهد معاوني الأمن 2026 اعتبارا من يوم السبت 7 فبراير 2026، على أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم قبول أي طلبات بعد غلق باب التقديم.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال بيانات التقديم بدقة أثناء التسجيل الإلكتروني، والاحتفاظ بما يفيد إتمام عملية التقديم، تمهيدا لاستكمال باقي مراحل القبول وفقا للضوابط المعتمدة.

الفئات المستهدفة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2026

أوضحت وزارة الداخلية أن القبول يقتصر على الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2026، وذلك ضمن الدفعة المعلن عنها، مع الالتزام الكامل بالشروط المقررة من حيث السن والجنسية والمؤهل وحسن السير والسلوك.

ويستهدف هذا القبول إعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل الأمني، من خلال برامج تدريبية وتعليمية معتمدة، بما يسهم في دعم المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأداء.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل سن المتقدم عن 16 عاما ولا يزيد على 23 عاما في تاريخ فتح باب التقديم.

كما يشترط الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، والتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونا.

ضوابط الاستبعاد والفصل من القبول

أكدت وزارة الداخلية أن هناك ضوابط صارمة تتعلق بالاستبعاد والفصل، حيث يشترط ألا يكون المتقدم قد فُصل من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت أربع سنوات على الأقل على صدور القرار.

كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب، وألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بالشرطة أو بأي جهة أخرى، إضافة إلى اشتراط عدم الزواج أو سبق الزواج.

الاشتراطات الصحية والبدنية للتقديم في معاهد معاوني الأمن 2026

شددت وزارة الداخلية على ضرورة استيفاء المتقدمين للاشتراطات الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، مع اجتياز اختبارات اللياقة البدنية واختبارات السمات، وذلك وفقا للائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشروط البدنية الأساسية ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم، مع التأكد من تمتع المتقدم باللياقة الصحية اللازمة لممارسة المهام الأمنية مستقبلا.

المزايا التي يحصل عليها طلاب معاهد معاوني الأمن

أوضحت وزارة الداخلية أن الدولة تتحمل كامل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة طوال فترة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن، إلى جانب صرف مكافأة شهرية للطالب، بما يخفف الأعباء المادية عن أسر الطلاب.

كما يستفيد الطلاب من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي، ويحصل الخريجون بعد انتهاء الدراسة على العلاج وفقا للنظام المقرر بهيئة الشرطة، في إطار توفير رعاية صحية متكاملة قبل وبعد التخرج.

أماكن إجراء اختبارات التقديم في معهد معاوني الأمن 2026

حددت وزارة الداخلية أماكن استقبال المتقدمين وإجراء الاختبارات، حيث يستقبل معهد معاوني الأمن بطرة في القاهرة متقدمي القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

ويستقبل معهد معاوني الأمن بالبحيرة في وادي النطرون متقدمي البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والغربية، إضافة إلى المتقدمين من خارج الجمهورية.

كما يستقبل معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات متقدمي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، بينما يستقبل معهد تأهيل الأفراد بسوهاج في حي الكوثر متقدمي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.

تحذير رسمي من الوسطاء

شددت وزارة الداخلية على عدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية، مؤكدة أن التقديم يتم فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو بالتوجه مباشرة إلى المعاهد المعتمدة، حفاظًا على حقوق المتقدمين وضمان الشفافية الكاملة في إجراءات القبول.