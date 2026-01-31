قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
حوادث

قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن.. مساعد وزير الداخلية: نعد رجل شرطة قادر على مواجهة التحديات

قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
مصطفى الرماح

قال اللواء خالد رفعت مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب إن القطاع يستعد لاستقبال الدفعة الثانية عشر عن طريق القديم للمعهد من خلال موقع وزارة الداخلية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحغى عقد منذ قليل للإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن أن قطاع التدريب يعمل على إدخال اكبر عدد ممكن الطلبة للإلتحاق لمعاهد معاونى الأمن وفقا للشروط المطروحة.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن قطاع التدريب يعمل على أن يعد رجل شرطة قادر على التعامل مع كافة التحديات الامنية الراهنه وفقا لأحدث نظم التدريب . 
 

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن

أعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفى اليوم موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول الدفعة الثانية عشر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة ذكور.

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب كافة التفاصيل والشروط في مؤتمر صحفي أقيم في قطاع التدريب .
 

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن الشروط المطلوبة لمعاهد معاوني الأمن وتضمنت الآتي:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

-ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
 

-أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

-ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كليه أو معهد اخر لاي سبب من الأسباب.

-أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

-أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

-ألا يقل الطول عن ١٦٨ سم.

-ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.

- الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

ثانيا المزايا المقدمة للطلبة:

-تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والاعاشة للطلبة أثناء الدراسة .

-يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.

-الإستفادة من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

-الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج

-كما اتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
 

المعاهد التي سيتم الاختبار بها:

معهد معاوني الأمن بطرة ، منطقة كرة، القاهرة، ذكور .

ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية،القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ اكتوبر ، طريق الواحات، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، أسيوط سوهاج،قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن موعد فتح باب التقديم الالكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارا من السبت الموافق ٧/٢/٢٠٢٦ وحتى يوم الأثنين الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٦.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلمة فقط.

