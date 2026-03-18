رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

علّق المحلل الرياضي خالد بيومي، على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنح اللقب لمنتخب المغرب، كعقاب للسنغاليين على انسحابهم في المباراة النهائية قبل عودتهم إلى أرض الملعب واستئناف اللقاء وحسمه لصالحهم بهدف دون مقابل.

وكتب بيومي في تغريدة له عبر حسابه علي إكس "أهنئ المغرب بقوة فوزي لقجع ولقب قاري غائب منذ خمسين عاماً"

فيما قرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).