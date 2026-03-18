منتخب شباب اليد 2006 يهزم بولندا وديًا ضمن منافسات الدورة الدولية الودية بنتيجة 31-24

حقق منتخب شباب كرة اليد مواليد 2006 “أ” فوزًا مستحقًا على نظيره البولندي بنتيجة 31-24، في إطار منافسات الدورة الدولية الودية المقامة حاليًا على صالة اتحاد الشرطة.

ومن المقرر أن تُقام اليوم الأربعاء مواجهتان، حيث يلتقي منتخب التشيك تحت ٢٠ عامًا مع بولندا في تمام التاسعة مساءً، فيما يصطدم منتخب مصر تحت 20 سنة “أ” بنظيره “ب” في العاشرة مساءً.

وتتواصل المنافسات يومي الخميس والجمعة، إذ يواجه منتخب مصر “ب” نظيره التشيكي، بينما يلتقي منتخب مصر “أ” مع التشيك أيضًا، على أن يختتم منتخب “ب” مبارياته بمواجهة ثانية أمام بولندا يوم الجمعة.

وجاءت قائمة منتخب مصر مواليد 2006 على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى أحمد عادل، سيف الدين إيهاب، عمر أحمد فتحي

جناح أيسر: عمر بركة، حازم الصباغ

ظهير أيسر: يحيى الكردي، عادل أحمد، أحمد حلمي

صانع ألعاب: حمزة وليد، محمد حميدة، معاذ السيد

ظهير أيمن: محمد عدلان، يوسف عمرو، محمد طه

جناح أيمن: عبد الرحمن أشرف، يوسف فريد

دائرة: علي مدبولي، حسين محمد، مازن حسام