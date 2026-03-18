آرسنال يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفركوزن بثنائية

تأهل فريق آرسنال الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ16.

افتتح إيبيريشي إيزي التسجيل لصالح الجانرز في الدقيقة 36، قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليمنح فريقه فوزًا مستحقًا وتأهلاً مستحقًا للدور القادم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب باير ليفركوزن، حيث سجل روبرت أندريش هدف التقدم للفريق الألماني، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل لصالح آرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليصبح مجموع المباراتين 3-1 لصالح الفريق الإنجليزي.

واصل آرسنال نتائجه القوية على المستوى الأوروبي، وبلغ ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي، بعد تجاوز عقدة الخروج من دور الـ16 في موسم 2023-2024.

تشير الأرقام إلى قوة الفريق على ملعب الإمارات، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في آخر 23 مباراة أوروبية على أرضه، محققًا 17 انتصارًا و5 تعادلات، كما سجل 3 أهداف أو أكثر في 6 من آخر 9 مباريات بدوري الأبطال.

ويعتمد الجانرز على قوته الهجومية بقيادة جابرييل مارتينيلي، مدعومًا بالروح الجماهيرية الكبيرة، لحسم التأهل مبكرًا والمنافسة على لقب البطولة.

تشكيل آرسنال ضد باير ليفركوزن

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: هينكابي – جابرييل – ساليبا – بن وايت

الوسط: إيزي – زوبيميندي – رايس

الهجوم: تروسارد – جيوكيريس – ساكا