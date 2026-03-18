تعليق ساخر لـ موسى نياكاتي لاعب السنغال بعد قرار سحب كأس الأمم الأفريقية

اعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة 0 - 3 لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكتب موسى نياكاتي لاعب منتخب السنغال، عبر ستوري حسابه على انستجرام: “تعالوا وخذوها.. إنهم مجانين، الكأس مش ذكاء اصطناعي ده حقيقي”.

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على منتخب المغرب صاحب الأرض بنتيجة (1-0)، في نهائي درامي حمل الكثير من الجدل والأحداث الساخنة قبل صافرة النهاية.

وكانت المواجهة تسير بخطى ثابتة نحو اللجوء للأشواط الإضافية، قبل أن تنقلب الأجواء رأسًا على عقب في اللحظات الحاسمة من اللقاء، عقب قرارات تحكيمية فجرت موجة غضب عارمة داخل صفوف المنتخب السنغالي.

وقرر الحكم الكونغولي جان جاك نادالا إلغاء هدف لأسود التيرانجا، قبل أن يمنح المنتخب المغربي ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ومراجعة اللقطة من جديد.

وأثارت تلك القرارات اعتراضات واسعة من لاعبي السنغال وأفراد الجهاز الفني، حيث دعا المدرب بابي ثياو لاعبيه إلى مغادرة أرضية الميدان احتجاجًا، في مشهد تزامن مع فوضى في المدرجات بعد نزول بعض الجماهير السنغالية واندلاع أعمال شغب.