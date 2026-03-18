موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ودّع فريق مانشستر سيتي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، عقب خسارته أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن إياب دور الـ16.

وشهدت المباراة تألق فينيسيوس جونيور الذي سجل هدفي ريال مدريد، أحدهما من ركلة جزاء، بينما أحرز إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الوحيد، في محاولة لم تكن كافية لتفادي الخروج المبكر.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة، ليغادر البطولة بمجموع 5-1 لصالح الفريق الإسباني.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الخسارة من ريال مدريد

وعلى صعيد آخر، يطوي مانشستر سيتي صفحة دوري الأبطال، استعدادًا لخوض تحدٍ جديد محليًا، حيث يلتقي مع آرسنال في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 22 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.