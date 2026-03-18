نجح فريق ريال مدريد في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد تفوقه على مانشستر سيتي في مواجهتي الذهاب والإياب.

وحقق الفريق الإسباني الفوز في لقاء العودة الذي أُقيم على ملعب الاتحاد بنتيجة 2-1، ليؤكد تفوقه بعد انتصاره ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، وينهي المواجهة بمجموع 5-1.

خصم ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وبهذا التأهل، ينتظر ريال مدريد تحديد منافسه في الدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وأتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وكان الفريق الألماني قد وضع قدمًا في الدور ربع النهائي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1، مما يجعله الأقرب لملاقاة ريال مدريد، ما لم يشهد لقاء الإياب مفاجأة غير متوقعة من جانب الفريق الإيطالي.