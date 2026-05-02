هل الدعاء بعد شرب ماء زمزم مستجاب؟.. اعرف فضله وأسرار استجابة الدعاء

ماء زمزم من أعظم النعم التي اختص الله بها المسلمين، فهو ماء مبارك ارتبط بأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، ويحمل شرب ماء زمزم فضائل كثيرة ومنها سبب في الشفاء والبركة واستجابة الدعاء، لذا يتساءل البعض هل الدعاء بعد شرب ماء زمزم مستجاب؟ وما هي أفضل الأدعية عند شربه؟ وقد وردت أحاديث نبوية تؤكد أن ماء زمزم لما شرب له وفي السطور التالية نعرض فضل ماء زمزم، وحكم الدعاء بعد شربه.

هل الدعاء بعد شرب ماء زمزم مستجاب؟

يعد ماء زمزم فرصة عظيمة لكل من يرجو قضاء الحوائج، وشفاء الأمراض، وتفريج الكروب، وقد وضّح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء عند الشرب من ماء زمزم مستجاب، مستشهداً بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "ماء زمزم لما شرب له".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن الدعاء بعد شرب ماء زمزم مستحب للمسلم لأن بعد الشرب من ماء زمزم يفضل أن يدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه من أدعية، ومنها "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من الدعاء بكل ما يتعلق بمصالحه، مشيرا إلى أن الدعاء من أفضل العبادات للتقرب إلى الله.

دعاء ماء زمزم المستجاب

وفي السياق، كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، عن أفضل دعاء عند شرب ماء زمزم هو أن يقول الداعي "اللهم ارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة ".

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال تصريحات سابقة له، أنه يمكن الاستفادة بشرب ماء زمزم في أي مكان، ولا يشترط شربه في بيت الله الحرام.

دعاء شرب ماء زمزم

يبحث كثيرون عن استجابة الدعاء بعد شرب ماء زمزم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ماء زمزم لما شرب له" لذا من أفضل أدعية شرب ماء زمزم أن يقول المؤمن:

- اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت.

- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم اشف جسدي من كل سحر لا أعلمه، ومن كل حسد يرهقه، ومن كل سوء يا أكرم الأكرمين.

- اللهمَّ إنّي أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم".

- اللهم عافني وارزقني واهدني ولا تشمت في أعدائي وارفع عني بلائي وقني شر نفسي وشر شياطين الجن والإنس.

- بسم الله القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الأعظم بماء زمزم ارتوى، فاللهم اروني الصحة ريًا واشفني بقدرتك.