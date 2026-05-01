دعاء الصباح مكتوب.. ردده في بداية اليوم كثيرا

يبدأ كثير من الناس يومهم بترديد دعاء الصباح والأذكار طلبًا للطمأنينة والتوفيق، وحرصًا على استفتاح يومهم بذكر الله.

ويُعد دعاء الصباح من العبادات اليومية التي تمنح النفس سكينة وأملًا، لما يتضمنه من معاني التوكل والاستعانة بالله، إلى جانب ما يحمله من دعوات بالحفظ والرزق والبركة.

ومع تزايد اهتمام المسلمين بالبحث عن الأدعية والأذكار اليومية، يظل دعاء الصباح واحدًا من أبرز السنن التي تبعث الراحة والسكينة في بداية كل يوم.

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".
"ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالاً طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".
"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده".
"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
"رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا".
"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم".
"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".
"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".
"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".
"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".
"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد".
"اللهم إنا نعوذ بك من أن نُشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه".

"اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلِّغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".
"اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا، ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".
"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".
"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة".
"اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له".
 

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
