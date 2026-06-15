اكتشف علاقة التفاح بالسرطان والتهاب المفاصل .. تفاصيل

يعد التفاح من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية ولكن مالا يعرفه كثيرون أنه خارق فى علاج السرطان.

ووفقا لموقع “ draxe” إليكم أهم فوائد التفاح في الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة.



مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة المقاومة للسرطان



يُعدّ التفاح من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ومصدراً هاماً جداً للفلافونويدات وفي الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن 22% من مضادات الأكسدة الفينولية المستهلكة من الفواكه مصدرها التفاح، مما يجعله أكبر مصدر منفرد لهذه المركبات.

يحتل التفاح المرتبة الثانية بعد التوت البري بين جميع أنواع الفاكهة من حيث تركيز المركبات الفينولية وكشفت الأبحاث أن مضادات الأكسدة المفيدة الموجودة في التفاح تشمل ما يلي:

الكيرسيتين

الكاتيكين

فلوريدزين

حمض الكلوروجينيك

بفضل هذه المركبات الخاصة، لا تقتصر فوائد التفاح على مكافحة الجذور الحرة فحسب، بل له أيضاً تأثيرات مضادة للتكاثر وفوائد في تنظيم إشارات الخلايا .

أظهرت الدراسات أن الأطعمة المضادة للالتهابات، كالتفاح، ترتبط بالوقاية من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا وسرطان الثدي، وذلك لاحتوائها على الكيرسيتين . كما أشارت أدلة أخرى إلى أن بعض المواد الكيميائية النباتية الواقية الموجودة في قشر التفاح قد تساعد في تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية في القولون.

ما هو الجزء الأكثر فائدة في التفاحة؟ للحصول على أقصى فائدة، يجب تناول التفاحة كاملة، بما في ذلك القشرة.

عندما درس الباحثون القدرة المضادة للأكسدة للكمثرى والتفاح، وجدوا أن الأنظمة الغذائية التي تضمنت قشور الفاكهة تحتوي على مستوى أعلى بكثير من الأحماض الدهنية الصحية (مستويات أعلى من الدهون في البلازما) ونشاط مضاد للأكسدة مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تخلت عن القشور واقتصرت على تناول اللب فقط.

يمنع الأمراض الالتهابية



من المعروف أن المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في الفواكه الملونة، بما في ذلك الفينولات والفلافونويدات والكاروتينات ، تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة المنتشرة على نطاق واسع والتي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير ويعود ذلك إلى أن هذه المغذيات النباتية تساعد في الحفاظ على صحة الشرايين، وخفض الاستجابات الالتهابية ، ومنع ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي.

ومن بين الفواكه الأخرى، يعتبر التفاح جزءًا من النظام الغذائي المضاد للالتهابات المعروف باسم نظام DASH الغذائي ، والذي من المعروف أنه يساعد على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية ويؤدي إلى فوائد أخرى.

أشارت الأبحاث التي أجريت في جامعة ولاية كاليفورنيا إلى أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ترتبط بـ "تحسين النتائج المتعلقة بالتدهور المعرفي للشيخوخة الطبيعية، ومرض السكري من النوع الثاني، وإدارة الوزن، وصحة العظام، ووظائف الرئة، وحماية الجهاز الهضمي".

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