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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد.. صور

محافظ كفر الشيخ..
محافظ كفر الشيخ..
محمود زيدان

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، احتفال المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد (1448هـ)، عقب صلاة المغرب اليوم الاثنين، بمسجد الفتح «الاستاد الرياضي»، مقدمًا التهنئة لأهالي محافظة كفر الشيخ، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر الصردي، مدير عام الدعوة بالأوقاف، والقيادات التنفيذية، ولفيف من القيادات الدعوية بالمديرية والوعظ وعلماء الأزهر الشريف.

وتضمن الاحتفال، تلاوة قرآنية عطرة للشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم كلمة الشيخ رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، وابتهالات ومدائح دينية للشيخ محمد وافي، وقدم هذه الاحتفالية المباركة الدكتور ياسر الصردي، مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.

قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لجميع القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع أهالي محافظة كفرالشيخ، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى القدير بأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في كلمته أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الهجرة النبوية المشرفة حدث عظيم في تاريخ الإسلام، فرَّقت بين الحق والباطل، ورسَّخت دعائم المجتمع الإسلامي على أسس الوحدة والمؤاخاة والإيثار؛ مستلهمةً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسًا ثرية في معية الله تعالى وحسن التوكل عليه، وما جلَّت عنه وثيقة المدينة المنورة من مبادئ السماحة والوحدة الوطنية التي أسَّس عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المجتمع في المدينة.

وأشار إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى المباركة يستوجب استحضار معاني المعية الإلهية التي تجلَّت في موقف الغار، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»؛ إذ إن استيعاب هذه المعاني يُرسِّخ الانتماء ويُعزز التماسك الاجتماعي، بما يُسهم في بناء وعي رشيد لدى المصلين وترسيخ قيم المواطنة، والولاء والانتماء للوطن.

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