لمكافحة ظاهرة الإدمان.. لقاءات توعوية بمراكز شباب كفر الشيخ

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سلسلة من اللقاءات التوعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشاركة 500 عضو من أعضاء فرق الجوالة والجوالات فى 16 مركز شباب على مستوى المحافظة، اللقاءات تدور حول دورهم المجتمعي فى مكافحة ظاهرة الإدمان والتعاطي وسبل الحد منها وذلك برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مواجهة ظاهرة الإدمان والتعاطي تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات ومختلف الفئات بالمجتمع وأهمها الجهود التطوعية التي تعتبر ركيزة أساسية وأحد أذرع برامج الوقاية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتنظيم التدريب الجيد والمستمر للمتطوعين بمراكز الشباب، لإكسابهم مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية المجتمعية وتفعيل دورهم الحيوى فى حملات التوعية الميدانية والعمل الإنساني والخيري.

وتستمر اللقاءات التوعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدمها نخبة من مدربى الصندوق ومتابعة تنفيذ، صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وعبد الفتاح الوكيل منسق النشاط الكشفى بالمديرية .