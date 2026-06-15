لمدة 9 ساعات.. انقطاع وضعف المياه عن هذه المناطق في كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أنه سيتم انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بمنطقة سيدي غازي لمدة 9 ساعات بداية من غدا الثلاثاء حتى يوم الأربعاء المقبل يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

وأرجعت الشركة إلى إخطار إدارة الري بأعمال التطهير والتكريك بترعة الزاوية، ويترتب على ذلك ضعف المياه في أغلب المناطق وانقطاعها في أطراف الشبكات.

وذكرت الشركة أن المناطق المتأثرة هي: مجلس قروي دقميرة (دقميرة - السرايا - زهران - الاتحاد).

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.