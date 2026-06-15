رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بسيدي سالم| صور

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026م، امتحان مادة الصرف، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط وانتظام سير العمل بجميع اللجان، دون رصد أي معوقات تؤثر على انتظام الامتحانات.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عددًا من لجان إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان.

واستهل رئيس المنطقة جولته بمتابعة مجمع لجنة فتيات سيدي سالم الثانوي، المنعقدة بمعهد سيدي سالم الثانوي بنين، والتي تضم طالبات معاهد فتيات سيدي سالم والورق ودمرو وأبو متولي الثانوي، بإجمالي 295 طالبة.

كما تابع مجمع لجنة منشأة عباس الثانوي بنين، المنعقدة بمعهد القن الإعدادي، وتضم طلاب معاهد منشأة عباس وشوغي والورق الثانوي بإجمالي 203 طالب، ثم تفقد لجنة سيدي سالم الثانوي بنين المنعقدة بمعهد القن الابتدائي، والتي يؤدي بها الامتحان 299 طالبًا من معاهد برية لاصيفر وسيدي سالم والقن الثانوي بنين.

وخلال جولته، تابع رئيس المنطقة إجراءات تأمين اللجان من الداخل والخارج، واطمأن على انتظام أعمال الكنترولات الفرعية وفض مظاريف الأسئلة.

كما راقب انتظام حضور الملاحظين والموجهين قبل بدء اللجان، مؤكدًا أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وتابع تواجد الأطباء والزائرات الصحيات، وأجرى حوارًا مع عدد من الطلاب للتأكد من وضوح الأسئلة ومناسبتها للوقت المخصص للإجابة.

وأكد الشيخ عبد اللطيف حسن، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي الحاسم لمحاولات الغش، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

ومن جانبه، تابع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، سير الامتحانات بلجان إدارة الرياض التعليمية الأزهرية.