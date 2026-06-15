قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي والإساءة إليهم
ازاي تفرق بين عصير القصب السليم والمغشوش.. مفاجأة للمواطنين
موقع الرئاسة ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لأخيه الشيخ محمد بن زايد بقصر الاتحادية
من أجل لوكا.. زيدان يفضل مباراة الجزائر على فرنسا في المونديال
دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة
65 مليار دولار استثمارات و9.7 مليار تجارة.. كيف أصبحت الإمارات الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر؟
جثمان داخل غابة وشبهات اعتداء.. تفاصيل صادمة في وفاة مصري بألمانيا
صلاح ومرموش في مواجهة دي بروين ودوكو.. الأوراق الرابحة تحسم قمة مصر وبلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية بسيدي سالم| صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية .
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية .
محمود زيدان

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026م، امتحان مادة الصرف، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط وانتظام سير العمل بجميع اللجان، دون رصد أي معوقات تؤثر على انتظام الامتحانات.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عددًا من لجان إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان.

واستهل رئيس المنطقة جولته بمتابعة مجمع لجنة فتيات سيدي سالم الثانوي، المنعقدة بمعهد سيدي سالم الثانوي بنين، والتي تضم طالبات معاهد فتيات سيدي سالم والورق ودمرو وأبو متولي الثانوي، بإجمالي 295 طالبة.

 كما تابع مجمع لجنة منشأة عباس الثانوي بنين، المنعقدة بمعهد القن الإعدادي، وتضم طلاب معاهد منشأة عباس وشوغي والورق الثانوي بإجمالي 203 طالب، ثم تفقد لجنة سيدي سالم الثانوي بنين المنعقدة بمعهد القن الابتدائي، والتي يؤدي بها الامتحان 299 طالبًا من معاهد برية لاصيفر وسيدي سالم والقن الثانوي بنين.

وخلال جولته، تابع رئيس المنطقة إجراءات تأمين اللجان من الداخل والخارج، واطمأن على انتظام أعمال الكنترولات الفرعية وفض مظاريف الأسئلة.

 كما راقب انتظام حضور الملاحظين والموجهين قبل بدء اللجان، مؤكدًا أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

 وتابع تواجد الأطباء والزائرات الصحيات، وأجرى حوارًا مع عدد من الطلاب للتأكد من وضوح الأسئلة ومناسبتها للوقت المخصص للإجابة.

وأكد الشيخ عبد اللطيف حسن، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي الحاسم لمحاولات الغش، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

ومن جانبه، تابع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، سير الامتحانات بلجان إدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

ترشيحاتنا

نتنياهو

بعد اتفاق ترامب مع إيران.. مستشار نتنياهو السابق يتوقع استقالته

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة "مينداناو" جنوبي الفلبين

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة "مينداناو" جنوبي الفلبين

بالصور

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد