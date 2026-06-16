بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 أصبح من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد إعلان الحكومة ووزارة المالية تبكير موعد الصرف قبل نهاية الشهر الجاري.

ويترقب الموظفون معرفة تفاصيل صرف المستحقات المالية، إلى جانب التعرف على موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور وما إذا كانت ستُصرف ضمن مرتبات يونيو أم سيتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل.



وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات يونيو 2026، بالتزامن مع إعلان الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات المالية التي تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الأعباء المعيشية.



موعد صرف مرتبات يونيو 2026 رسميًا

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

ووفقًا للجدول الرسمي المعلن، يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2026، ليستفيد من عملية الصرف نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بالتزامن مع قرب انتهاء العام المالي الحالي 2025-2026، واستعداد الجهات الحكومية لبدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2026-2027.

هل تشمل مرتبات يونيو الزيادة الجديدة؟

يتساءل عدد كبير من الموظفين عما إذا كان موعد صرف مرتبات يونيو 2026 سيشهد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.

وأكدت وزارة المالية أن مرتبات يونيو ستُصرف بالقيم الحالية دون أي زيادات إضافية، على أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة رسميًا مع مرتبات شهر يوليو 2026.

وبذلك فإن موعد صرف مرتبات يونيو 2026 لن يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، بينما سيحصل العاملون على الزيادات المقررة اعتبارًا من الشهر التالي.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

كشفت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا، ليصل إلى 8000 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة خصصت أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل الزيادات الجديدة في أجور العاملين، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول الموظفين.



وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للدخل الشهري للعاملين بالدولة سيرتفع إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

حرصت وزارة المالية على توفير العديد من القنوات لتسهيل الحصول على المستحقات المالية بالتزامن مع موعد صرف مرتبات يونيو 2026.

وتشمل وسائل الصرف المتاحة:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة".

تطبيقات الدفع الرقمي مثل إنستاباي وسهل.

وتسهم هذه الوسائل في تقليل التكدس والزحام وتوفير الوقت والجهد للعاملين.

جدول الحد الأدنى لمرتبات يونيو 2026

قبل تطبيق الزيادات الجديدة، جاءت الحدود الدنيا للمرتبات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة

13 ألفًا و800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها

11 ألفًا و800 جنيه.

مدير عام أو ما يعادلها

10 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الأولى

9 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية

8 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة

8 آلاف جنيه.

الدرجة الرابعة

7 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة

7 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة

7 آلاف و100 جنيه.

وتُصرف هذه القيم خلال موعد صرف مرتبات يونيو 2026 قبل بدء العمل بالزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو.



تفاصيل زيادات مرتبات يوليو 2026

بعد انتهاء موعد صرف مرتبات يونيو 2026 تبدأ الحكومة تنفيذ حزمة الزيادات الجديدة التي تشمل مختلف فئات العاملين بالدولة.

وتتضمن الحزمة:

علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

حافز تدريس للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا.

حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه شهريًا.

زيادة للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت للأطقم الطبية بنسبة 25%.

الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة

تشمل الزيادات المعلنة عدة فئات رئيسية من العاملين بالدولة، أبرزها:

أكثر من مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

نحو 640 ألف عامل بالقطاع الطبي والصحي.

جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

العاملون بالهيئات العامة والاقتصادية.

العاملون بالجهات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين مستويات الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

نصائح مهمة من وزارة المالية قبل صرف المرتبات

بالتزامن مع موعد صرف مرتبات يونيو 2026، دعت وزارة المالية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف.

كما أوصت الوزارة بالاعتماد على الوسائل الرقمية والمحافظ الإلكترونية لتجنب الازدحام، والتأكد من تحديث البيانات البنكية قبل موعد الصرف لتفادي أي مشكلات فنية.

وأكدت الوزارة تخصيص الخط الساخن 15468 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بعمليات صرف المرتبات.



موعد صرف مرتبات يونيو 2026 والزيادات المرتقبة

يمثل موعد صرف مرتبات يونيو 2026 محطة مهمة لملايين الموظفين قبل بدء تطبيق حزمة الزيادات الجديدة في يوليو المقبل.



وبينما تُصرف مرتبات يونيو بالقيم الحالية، ينتظر العاملون بالدولة الاستفادة من الزيادات التي أقرتها الحكومة والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز والعلاوات لمختلف الفئات الوظيفية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026-2027.