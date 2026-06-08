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بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

مرتبات يونيو
مرتبات يونيو
عبد العزيز جمال

يبحث ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات يونيو 2026، خاصة بعد إعلان الحكومة تبكير مواعيد الصرف، ما دفع الموظفين إلى متابعة الجدول الرسمي المعلن من وزارة المالية للتعرف على مواعيد صرف المستحقات المالية لكل جهة.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع اقتراب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يحرص الموظفون على معرفة ما إذا كانت مرتبات يونيو 2026 ستشمل هذه الزيادة أم أنها ستنطبق بدءًا من الشهر التالي.
 

صرف مرتبات شهر مارس 2026


 

هل تُصرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟

أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيكون مع استحقاق مرتبات يوليو المقبل، ما يعني أن مرتبات يونيو 2026 المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة لن تتضمن الزيادة الجديدة. وتبلغ قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه، ليرتفع إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يونيو 2026، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم 18 من الشهر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة والبالغ عددهم نحو 4.5 مليون موظف.
 

المرتبات

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

تُصرف مرتبات يونيو 2026 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

- فروع البنوك الحكومية والخاصة.

- مكاتب البريد المصري.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة".

- تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

جدول الحد الأدنى لمرتبات يونيو 2026

  • الدرجة الممتازة: 13 ألفًا و800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11 ألفًا و800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10 آلاف و300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9 آلاف و800 جنيه.
  • الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8 آلاف و500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8 آلاف جنيه.
  • الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7 آلاف و300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7 آلاف و100 جنيه.

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.
 

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وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

- المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

- غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

- الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا (بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه).

- المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

- الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهريًا (بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه).

- القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% (بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه).

المستفيدون من الزيادة الجديدة

أشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة، و640 ألفًا بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

نصائح للموظفين قبل صرف مرتبات يونيو

- عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى.

- استخدام القنوات الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع.

- متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.

- التخطيط المالي الجيد مع اقتراب عطلة رأس السنة الهجرية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 هل تُصرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة موعد صرف مرتبات يونيو أماكن صرف مرتبات يونيو جدول الحد الأدنى لمرتبات يونيو زيادة مرتبات يوليو زيادة أجور العاملين بالدولة

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