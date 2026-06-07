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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد صرف مرتبات يونيو 2026.. وتفاصيل تطبيق زيادة الأجور الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات الحكومية صرف المرتبات اعتبارًا من 18 يونيو الجاري، للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

هل تشمل مرتبات يونيو الزيادة الجديدة؟

حسمت الحكومة الجدل بشأن تطبيق زيادة الأجور الجديدة، مؤكدة أن مرتبات يونيو سيتم صرفها بالقيم الحالية دون أي زيادات إضافية، على أن يبدأ تطبيق حزمة الزيادات الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2026 وفقاً لتصريحات الحكومة في مؤتمر صحفي.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه للعاملين بالدرجة السادسة، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية العديد من الوسائل لصرف المرتبات بهدف تقليل الزحام وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة»

تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

جدول الحد الأدنى للأجور قبل تطبيق الزيادة

تستمر المرتبات خلال يونيو وفق القيم الحالية للحد الأدنى للأجور، والتي جاءت كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13 ألفًا و800 جنيه

الدرجة العالية: 11 ألفًا و800 جنيه

مدير عام: 10 آلاف و300 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة السادسة: 7100 جنيه

تفاصيل الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو

تبدأ الحكومة تطبيق أكبر حزمة لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، وتشمل:

علاوات دورية وخاصة

يحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي

تتضمن الحزمة زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية.

مزايا إضافية للمعلمين

تشمل الحزمة منح المعلمين حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه شهريًا.

دعم القطاع الطبي

يحصل العاملون بالقطاع الطبي على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، دعمًا للكوادر الصحية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

أكثر من مليون معلم و640 ألفًا بالقطاع الطبي ضمن المستفيدين

تستفيد من الزيادات الجديدة مختلف فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسهم نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى ما يقرب من 640 ألف عامل بالقطاع الطبي، فضلًا عن باقي الموظفين بمؤسسات الدولة المختلفة.

دعوة لتجنب التزاحم

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف فور بدء المواعيد المقررة لكل جهة، داعية الموظفين إلى استخدام الوسائل الرقمية وماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم، لتجنب التكدس والزحام أثناء عمليات الصرف.

صرف مرتبات شهر يونيو 2026 صرف مرتبات شهر يونيو موعد صرف مرتبات يونيو

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