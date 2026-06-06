موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 .. يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد صرف مرتبات يونيو 2026، إلى جانب متابعة تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور التي أعلنتها الحكومة، والتي من المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، في إطار جهود تحسين مستويات الدخل ورفع القدرة المعيشية للموظفين.

ويبحث ملايين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية عن مواعيد صرف الرواتب وآليات الحصول عليها، وكذلك قيمة الزيادات المرتقبة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور والزيادات المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية.

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موعد صرف مرتبات يونيو 2026 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، وذلك لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

ويستفيد من صرف المرتبات نحو 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة، حيث تستعد الجهات المختصة لتوفير الرواتب عبر القنوات المعتمدة لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام.

ويأتي صرف مرتبات يونيو قبل أسابيع قليلة من بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، ما يجعل هذا الشهر محل اهتمام واسع بين الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.



أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

حرصت وزارة المالية على توفير أكثر من وسيلة لصرف الرواتب؛ بهدف التيسير على العاملين بالدولة وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم بسهولة وأمان.

وتشمل وسائل صرف مرتبات يونيو 2026 ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، إضافة إلى فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة في جميع المحافظات.

كما يمكن للعاملين صرف مستحقاتهم من خلال مكاتب البريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المتاحة لبعض الجهات الحكومية، بما يضمن تنوع وسائل الحصول على الرواتب وفق احتياجات الموظفين.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026

وفيما يتعلق بالزيادات الجديدة في الأجور، أكدت وزارة المالية أن تطبيقها سيبدأ رسميًا مع مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأوضحت الوزارة أن أقل درجة وظيفية ستحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين مستويات دخولهم خلال المرحلة المقبلة.

وتعد هذه الزيادات جزءًا من خطة أوسع لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الأجور والحد الأدنى للمرتبات لمختلف الدرجات الوظيفية.

تفاصيل زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة

تتضمن الحزمة الجديدة للأجور عددًا من الإجراءات التي تستهدف تعزيز دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتشمل هذه القرارات زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا.

كما تتضمن الحزمة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ومن بين الإجراءات المعلنة أيضًا صرف حافز إضافي مقطوع تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه، بما يسهم في زيادة إجمالي الدخل الشهري للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة

كشفت وزارة المالية عن جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، حيث تصل قيمة الحد الأدنى للأجر في الدرجة الممتازة إلى 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه.

كما يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة العالية إلى 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه، بينما تصل مرتبات مدير عام أو ما يعادلها إلى 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه.

وفي الدرجة الأولى يرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه، بينما تصل مرتبات الدرجة الثانية إلى 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.

أما الدرجة الثالثة التخصصية فتسجل 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه، في حين ترتفع مرتبات الدرجة الرابعة إلى 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.

كما تصل مرتبات الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه، بينما ترتفع مرتبات الدرجة السادسة إلى 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه.

ماذا تعني الزيادات الجديدة في أجور الموظفين؟

تعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تحسين مستويات الأجور للعاملين بالدولة، خاصة مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة في يوليو 2026.

ومن المتوقع أن يستفيد ملايين الموظفين من حزمة الزيادات الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز الإضافية، بما ينعكس على إجمالي الدخل الشهري للعاملين في مختلف الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.