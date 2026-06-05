بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

ارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين بالقطاع الحكومي حول جدول وموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، بعد قرار وزارة المالية بتبكير عملية الصرف، حيث قررت الوزارة التيسير على المواطنين وتقديم موعد صرف المرتبات عن الشهر الجاري.

ويأتي تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 في ظل اهتمام الملايين من الموظفين بمعرفة التفاصيل الدقيقة للصرف، خاصة مع قرب عطلة رأس السنة الهجرية واحتياج الأسر المصرية إلى السيولة النقدية لتلبية متطلبات المعيشة.



موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 رسميًا

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم 18 من الشهر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

ويأتي هذا التبكير في موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 ليمنح الموظفين فرصة للاستفادة من المرتبات قبل إجازة رأس السنة الهجرية وأيضًا قبل عطلة نهاية الأسبوع، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.



أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2026

تُصرف مرتبات شهر يونيو 2026 من خلال الأماكن التالية:

ماكينات الصراف الآلي للبنوك: المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة: على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري: والمنتشرة في جميع المناطق.

المحافظ الإلكترونية: عبر الهاتف المحمول.

بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة:

تطبيقات الدفع الرقمي: المختلفة.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول الحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2026

جاء الحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2026 حسب الدرجات الوظيفية كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13 ألفًا و800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11 ألفًا و800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8 آلاف جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7 آلاف و100 جنيه.

موعد زيادة المرتبات 2026

أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.



وتأتي هذه الزيادة بعد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، مما يعني أن الموظفين سيحصلون على المرتب الجديد اعتبارًا من يوليو المقبل.

تفاصيل زيادة المرتبات 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه،’ وجاءت التفاصيل كالتالي:

- الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

- غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

- الحافز الإضافي: زيادة لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا (بتكلفة 77.5 مليار جنيه).

- المعلمين: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

- الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهريًا (بتكلفة 14 مليار جنيه).

- القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% (بتكلفة 8.5 مليار جنيه).

المستفيدون من زيادة المرتبات

أشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة، و640 ألفًا بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أكد كجوك أن الحكومة تستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.



نصائح للموظفين قبل موعد صرف مرتبات يونيو

- عدم التزاحم على ماكينات الصراف: المرتبات متاحة طوال الشهر، فلا داعي للتزاحم في الأيام الأولى.

- استخدام القنوات الرقمية: استخدم المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع لتجنب الطوابير.

- متابعة الإعلانات الرسمية: تابع بيانات وزارة المالية لمعرفة أي تحديثات عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.

- التخطيط المالي: نظم نفقاتك مع اقتراب عطلة رأس السنة الهجرية.