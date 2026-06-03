دخل يصل إلى 14,900 جنيه.. موعد زيادة المرتبات 2026 رسمياً

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة، موعد زيادة المرتبات2026 ورفع الحد الأدنى للأجور رسمياً الذي أعلنت عنه الحكومة خلال الشهور الماضية، ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة للدولة، وحيث تم إقرار رفع الحد الادنى إلى 8 ألاف جنيه رسمياً، مع بعض الزيادات الاستثنائية لبعض الفئات.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة وتطبيقها الفعلي المقررة في الأول من يوليو القادم، مما دفع ملايين العاملين بالدولة للبحث عن طريقة حساب الزيادة الجديدة لكل درجة وظيفية.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدولة لتحسين مستويات المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، بما يحقق مزيدا من الاستقرار المالي للأسر.

تفاصيل زيادة المرتبات 2026



أعلنت الحكومة المصرية أن الزيادة الجديدة في المرتبات ستبدأ رسميًا في يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وتشمل:

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا

-علاوات دورية وتحفيزية لفئات مختلفة من العاملين بالدولة

-دعم إضافي للأجور ضمن الموازنة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه

12% علاوة دورية لغير المخاطبين

وأعلن وزير المالية أحمد أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

1100 زيادة للمعلمين

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، حيث أوضح أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، دعمًا لقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

750 جنيه زيادة للقطاع الطبي

وأوضح أنه سيتم منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

جدول المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور



الدرجة الوظيفية : قبل الزيادة بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه