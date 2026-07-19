قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكى وتأثر بعد الاختيار.. من هو حكم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا؟
الأسادو والحلوى.. أسرار الأرجنتين الخفية قبل معركة نهائي كأس العالم 2026
محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير
الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب
مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي
أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين
550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية
قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2267 حالة منها 893 وفاة
أشد أيام يوليو ..الأرصاد تحذر من الطقس
أول تعليق من الجيش الأردني على الصواريخ الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكلاب الضالة.. حلول علمية لحماية الإنسان والحفاظ على التوازن البيئي

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد البدوي

تتجه الدولة إلى تبني حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ملف حيوانات الشوارع، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الصحة العامة والحفاظ على البيئة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي أثبتت محدودية تأثيرها. 

تحصين الكلاب ضد السعار

الخطة الوطنية الموحدة

وتعتمد الخطة الوطنية الموحدة على برامج معترف بها دوليًا توازن بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة. 

تزايد الاهتمام بإيجاد آليات فعالة

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام بإيجاد آليات فعالة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات الضالة، مع الحفاظ على التوازن البيولوجي والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل معها.

إدارة حيوانات الشوارع

وأكد الدكتور علي إبراهيم، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، أن الخطة الوطنية الموحدة لإدارة حيوانات الشوارع تمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع هذا الملف، موضحًا أنها تستند إلى رؤية علمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على البيئة والرفق بالحيوان.

الكلاب الضالة

تطوير منظومة الصحة العامة

وأوضح أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة الصحة العامة والارتقاء بالبيئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

التقاط الحيوانات الضالة

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على تطبيق برنامج TNR، الذي يقوم على التقاط الحيوانات الضالة، وتعقيمها، وتحصينها ضد الأمراض، ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. 

انتشار فيديو لشخص يعذب الكلاب بالاسكندرية.. وتحرك فورى من الامن

نتائج طويلة الأمد

وأكد أن هذا النموذج أثبت نجاحه في العديد من الدول، نظرًا لفاعليته في الحد من تكاثر الحيوانات الضالة بشكل منظم، مقارنة بالحلول العشوائية التي لا تحقق نتائج طويلة الأمد.

حظر استخدام السموم

وأضاف أن البرنامج يستهدف الحفاظ على التوازن البيولوجي، والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفي مقدمتها داء السعار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وعدم تداخل الاختصاصات، مع الالتزام الكامل بحظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي لحيوانات الشوارع.

الكلاب الخطرة

 عوامل بيئية وسلوكية متعددة

وفيما يتعلق بسلوك كلاب الشوارع، أوضح الدكتور علي إبراهيم أن العدوانية ليست صفة فطرية لدى أغلب الكلاب، وإنما تنشأ نتيجة عوامل بيئية وسلوكية متعددة، من بينها الشعور بالخوف أو التعرض للتهديد، أو المعاناة من الجوع والعطش، أو الإصابة بالألم والمرض، فضلًا عن دفاع الإناث عن صغارها، أو تعرض الحيوانات لسوء المعاملة من بعض الأشخاص.

الكلاب الخطرة

تطبيق الأساليب العلمية

واختتم بالتأكيد على أن نجاح الخطة يعتمد على تطبيق الأساليب العلمية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع حيوانات الشوارع، بما يحقق حماية الإنسان ويحافظ في الوقت نفسه على التوازن البيئي والرفق بالحيوان.

حيوانات الشوارع الصحة العامة البيئة التوازن البيولوجي ملف حيوانات الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

جامعة المنيا

نحو 3 ملايين خدمة طبية.. حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام 25/26

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى الوزارات

رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الري والإسكان

رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الري والإسكان

بالصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد