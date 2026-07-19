منة فضالي: كلابي أهم من الراجل.. والحب الحقيقي بلا مقابل

كشفت الفنانة منة فضالي عن مدى ارتباطها الكبير بالكلاب، مؤكدة أنها تعتبرها جزءًا أساسيًا من حياتها، وأنها تجد فيها الحب والوفاء دون انتظار أي مقابل، لدرجة أنها تضعها في مقدمة أولوياتها.

وقالت منة فضالي، خلال استضافتها في برنامج «شو القصة»: «كلابي أهم من الراجل.. أنا عندي 6 كلاب، والكلاب أكتر ناس هتحبك بدون مقابل»



وأضافت أنها تتعامل مع كلابها باعتبارهم أبناءها، قائلة: «أنا بعاملهم أنهم ولادى، كأنهم بنى آدمين، واللى بيفرق الحيوان عن البنى آدم إنه بيتكلم».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الكلاب تمتلك إحساسًا يفوق الإنسان، مضيفة: «الكلب عنده إحساس أعلى من الإنسان، ومش هيضرك أبدًا، وعندى كلبين بيناموا جنبى»