رئيس أركان الاحتلال: نحافظ على أعلى درجات الجاهزية ومستعدون للعودة الفورية إلى القتال

كشف إعلام إسرائيلي عن رئيس الأركان ، أنهم يحافظون على أعلى درجات الجاهزية ومستعدون للعودة الفورية إلى القتال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في مدينتي إيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية، عقب إطلاق منظومات الدفاع الجوي لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران.

منطقة العقبة

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة العقبة، مشيرًا إلى أن بعض الشظايا أو المقذوفات قد تسقط داخل الأراضي الإسرائيلية نتيجة عمليات الاعتراض.