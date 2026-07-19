3 آلاف طن مساعدات ..الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين

قال كريم صبري، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن قوافل "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بإشراف الهلال الأحمر المصري، موضحًا أن أحدث القوافل ضمت أكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية، إلى جانب شحنات من مشتقات المواد البترولية.

وأضاف أن معبر رفح استقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى القطاع بعد استكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، حيث وفرت السلطات المصرية حافلات مجانية لنقلهم، بينما قدم الهلال الأحمر المصري الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الصحية، بما في ذلك الكراسي المتحركة.

وأشار إلى أن المعبر يستقبل في المقابل دفعات متتالية من المرضى والمصابين، الذين يخضعون لفحوصات أولية قبل نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، في إطار استمرار الدعم الطبي والإنساني المصري للأشقاء في قطاع غزة.