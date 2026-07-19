أيمن يونس لـ مفيدة شيحة: شجعوا الأرجنتين علشان إسبانيا تكسب.. والأخيرة: بتتريق

مازح الكابتن أيمن يونس، الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار One، خلال حلقة مساء الأحد، أثناء الحديث عن توقعات نهائي كأس العالم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

نهائي كأس العالم 2026

وقال أيمن يونس، في تعليق ساخر على تشجيع مفيدة شيحة وفريق البرنامج لمنتخب إسبانيا، :"خلوا بالكم.. هيتقبض عليكم، علشان هتشجعوا إسبانيا، يبقى كده هيتغلبوا، فشجعوا الأرجنتين علشان إسبانيا هى اللي تكسب في ماتش نهائي كأس العالم".

وردت مفيدة شيحة، وسط أجواء من الضحك، قائلة: "إنت بتتريق علينا"، لتستمر حالة المزاح بينهما خلال مناقشة التوقعات الخاصة بالمباراة النهائية لكأس العالم.