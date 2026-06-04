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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد قرار التبكير.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 وقيمة الزيادة

صرف مرتبات شهر يونيو 2026
صرف مرتبات شهر يونيو 2026
خالد يوسف

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، عقب قرار وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف رسميًا، وذلك لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشهرية خلال الفترة الحالية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

وقررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يونيو رسميًا، لتبدأ صرف الرواتب اعتبارًا من يوم 18 من الشهر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وذلك لمدة 5 أيام متتالية.

وأوضحت الوزارة أن مرتبات شهر يونيو ستُصرف للموظفين من خلال فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي، وذلك في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

وناشدت العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

زيادة المرتبات

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026- 2027.

ومن المقرر أن تُطبق هذه الزيادات اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية أقرتها الدولة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ورفع مستوى دخولهم، لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.

قيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق حزمة زيادة المرتبات ابتداءً من مرتبات شهر يوليو 2026، لتكون المرتبات بعد الزيادة كالتالي:

- الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه.

- الدرجة العالية: 12.900 جنيه.

- مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه.

- الدرجة الأولى: 10.800 جنيه.

- الدرجة الثانية: 9.500 جنيه.

- الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه.

- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه.

- الدرجة السادسة: 8.100 جنيه.

تفاصيل زيادة المرتبات 2026

- زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا.

- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

- علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

- صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2026

ويتمكن العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، من صرف المرتبات، من خلال الأماكن الآتية:

-ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

-فروع البنوك الحكومية والخاصة.

-مكاتب البريد المصري.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

-بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة.

-تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

بعد قرار التبكير مرتبات شهر يونيو 2026 صرف مرتبات شهر يونيو 2026 حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية الجهاز الإداري للدولة وزارة المالية

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