بعد قرار التبكير.. جدول وموعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

خالد يوسف

يتطلع عدد كبير من موظفي القطاعين الحكومي والخاص إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، بعد قرار وزارة المالية بتبكير المرتبات رسميًا.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

أوضحت وزارة المالية، أنه تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، لتبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو الجاري، مع تطبيق جدول زمني منظم يحدد مواعيد الصرف لكل جهة حكومية لضمان سهولة الحصول على الرواتب دون تكدس أو ازدحام.

وأشارت إلى أن مرتبات شهر مايو تُصرف للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عبر الأماكن التالية: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، وذلك في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

وناشدت العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2026

- تصرف مرتبات شهر مايو 2026، يوم الثلاثاء 19 مايو لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- ويستكمل الصرف يوم 20 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

الحد الأدنى لمرتبات شهر مايو 2026

ـ الممتازة أو ما يُعادلها.. 13.800 جنيه

ـ العالية أو ما يُعادلها.. 11.800 جنيه

ـ مدير عام أو ما يُعادلها.. 10.300 جنيه

ـ الأولى أو ما يُعادلها.. 9.800 جنيه

ـ الدرجة الثانية أو ما يُعادلها.. 8.500 جنيه

ـ الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها.. 8000 جنيه

ـ الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها.. 7300 جنيه

ـ الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها.. 7100 جنيه

ـ الدرجة السادسة أو ما يُعادلها.. 7100 جنيه

