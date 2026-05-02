رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 «حكومي وخاص»

صرف مرتبات شهر مايو 2026
صرف مرتبات شهر مايو 2026
خالد يوسف

زاد بحث الكثيرين عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، لا سميا بعد إعلان تبكير صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بشكل أكثر مرونة.

موعد صرف مرتبات مايو 2026 رسميًا

أوضحت وزارة المالية، أن صرف مرتبات مايو 2026 سيبدأ يوم الأحد الموافق 19 مايو 2026 بدلا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر، ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف وتقليل التكدس، على أن يتم توزيع الجهات الحكومية على عدة أيام متتالية.

جدول صرف المرتبات

وتنطلق عمليات الصرف في اليوم الأول للوزارات ذات الكثافة الكبيرة مثل «الصحة والتموين والنقل»، بينما تستكمل في اليوم التالي لقطاعات أخرى من بينها «التعليم العالي والعدل والكهرباء»، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة، على أن تخصص الأيام التالية لباقي الجهات والمديريات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المالية أن المرتبات ستكون متاحة للسحب على مدار 24 ساعة بداية من يوم الصرف، سواء من خلال ماكينات «ATM» أو فروع البنوك أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

أماكن صرف مرتبات مايو 2026

أتاحت الدولة أكثر من وسيلة لصرف الرواتب لضمان سهولة الوصول وتشمل الآتي:

-ماكينات الصراف الآلي

-فروع البنوك

-مكاتب البريد

-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

-بطاقات الدفع الإلكتروني

-تطبيقات الدفع الرقمي

زيادة مرتقبة في الأجور يوليو 2026

وتستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026، بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، ضمن إجراءات تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات

- الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه

- الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه

- مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه

- الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه

- الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

- الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه

- الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه

- الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه

