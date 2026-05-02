محافظ الغربية يتابع انطلاق أعمال رصف طريق قطور – سجين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال تكسير طبقة الرصف القديمة المتهالكة بطريق قطور سجين، بطول ٧٠٠ متر، تمهيدًا لإعادة الرصف، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تنفيذ أعمال رصف مستدامة تسهم في تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين على هذا الطريق الحيوي.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الجاري تطويرها، مؤكدًا المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.