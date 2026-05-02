قصة حب فوق الموت.. زوجة تسقط قهرًا بعد وفاة شريك عمرها في مشهد إنساني بالسويس

شهدت محافظة السويس واقعة مأساوية، حيث توفي رجل في العقد الرابع من عمره بعد صراع طويل مع مرض السرطان، قبل أن تلحق به زوجته بعد دقائق قليلة فقط من علمها بخبر وفاته، في حادثة هزت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الحزن الشديد بين ذويهما ومعارفهما.

بدأت الواقعة حينما ساءت الحالة الصحية للمواطن محمود محمود عبده، فى العقد الرابع من عمره، والذى عانى طويلا مع مرض السرطان، وتدهورت حالته بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى مجمع السويس الطبى، إلا ان القدر لم يمهله كثيرا، وفارق الحياة فور وصوله.

فيما أصيبت زوجته سيده محمد منصور، بهبوط حاد فى الدورة الدموية، إثر الصدمة التى أصابتها بمجرد علمها بوفاة شريك حياتها، ما أدى إلى وفاتها بعد رحيله بدقائق قليلة.

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى منطقة الأمل بالسويس، الذين أكدوا أن الزوجين كانا مثالا للمحبة والترابط، وعرفا بين الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، لتبقى قصتهما شاهدا على علاقة لم تنته حتى بالموت.