قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنصبة متدرجة.. متى يرث الزوج زوجته في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين؟
الجامعة العربية: الصحفيون في المنطقة يدفعون ثمنا باهظا مقابل نقل الحقيقة
حقيقة رش الطماطم بـ"الإثيريل".. بيان رسمي يحسم الجدل
بعد تكريمها من الرئيس السيسي..من هي الأسطى هبة عبد الرحمن |فيديو
رويترز: واشنطن تدرس إنهاء مهمتها الرئيسية في غزة وسط تعثر خطة ترامب
لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك
تباين أسعار الدواجن في مصر.. استقرار الفراخ البيضاء وارتفاع البانيه
وزير الصحة يطلق مبادرة «صحتك سعادة» بالعيادات والمستشفيات النفسية
قصة حب فوق الموت.. زوجة تسقط قهرًا بعد وفاة شريك عمرها في مشهد إنساني بالسويس
وفاة الطيار و4 ركاب بحادث تحطم طائرة في تكساس الأمريكية
حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه.. سر خلاف محمد رشدى مع العندليب الأسمر

سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد رشدى الذى قدم العديد من الأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وما زالت تعيش فى وجدان كل عشاقه.

ولد محمد رشدى في 20 يوليو عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2005، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما.

يعد محمد رشدى واحدًا من أبرز المطربين الشعبيين فى الوطن العربى، ولعل أبرز أغانيه “عدوية، تحت الشجر، كعب غزال، يا ليلة ما جانى الغالى، طاير يا هوى، عرباوي، ميتا أشوفك، والله واحلويتي”.

اشتهر باللون الشعبي الخفيف فكانت أغانيه: “عرباوي وقولي لمأذون البلد وأغاني الملحمة الشعبية أدهم الشرقاوي وميتى أشوفك وع الرملة ويا بركة رمضان و طاير يا هوا و يا ليلة ما جالي الغالي وعدوية و في ايديا المزامير وفي قلبي المسامير”.

حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، وغنى في جلسات الإنشاد بالموالد، واستمعت إلى صوته أم كلثوم، وطالبت كوكب الشرق بإرساله ليلتحق بمعهد فؤاد للموسيقى.

وكون محمد رشدى مع الملحن بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيًا فنيًا، حيث كان سببًا في انتشار الأغنية الشعبية ورواجها، وعلى الرغم من نجاحهم مع عبد الحليم حافظ فى هذا التوقيت، إلا أن الصدى الجماهيري الواسع الذي حققاه مع "رشدى" جعلهما يتجهون للتعاون معه.

كما دخل محمد رشدي مجال التمثيل من خلال أفلام “المارد ، عدوية، ورد وشوك، الزوج العازب، حارة السقايين، فرقة المرح”.

العندليب ومحمد رشدى

ورغم النجاح الكبير الذي حققه محمد رشدي، إلا أنه لم يسلم من المناوشات والحروب حسب تأكيده، فصرح لأكثر من مرة بأن الفنان عبد الحليم حافظ كان يغار من نجاحه وزيادة شعبيته، وذلك خلال بداية مشواره الفني، وحاول إبعاد الشعراء والملحنين عنه، كما تحدث مع المسئولين في الإذاعة المصرية لوقف أكثر من أغنية له.

وبعد وفاة محمد رشدي ظهر نجله بأحد البرامج التلفزيونية يؤكد أن والده كان لا ينام بسبب تصرفات العندليب معه.

عبد الوهاب ومحمد رشدى

بينما قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن محمد رشدي كان يدخل منزل محمد عبد الوهاب متلصصاً من باب المطبخ الخلفي، معلقاً: "محمد رشدي أخذ ورقة بها كلمات كتبها محمد عبد الوهاب وألقاها في القمامة، من غرفة الطباخ في منزل محمد عبد الوهاب، وقام محمد رشدي بتقديمه للإذاعة".

وأضاف: "محمد رشدي دخل بيت محمد عبد الوهاب عن طريق الطباخ، وبعدها تعاقد محمد عبد الوهاب مع محمد رشدي، ليقدم له أول أفلامه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

لميس الحديدي وخالد مرتجي

الإصلاح ضرورة.. لميس الحديدي تحتفل مع خالد مرتجي بثلاثية الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من ورشة العمل

الرقابة المالية: جودة وتكامل البيانات الائتمانية أساس لاستقرار الأنشطة المالية

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

جانب من الحدث

معهد التخطيط القومي يستعرض انعكاسات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري في صالون نقابة التجاريين

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد