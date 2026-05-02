أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير

كتب محمد عبد الرحمن حماقي -مخرج مسلسل بيت بابا 2- منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله عن حريق لوكيشن التصوير اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكتب محمد عبد الرحمن حماقي عبر فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إن الناس بخير.. اللهم لك الحمد».

حريق لوكيشن بيت بابا 2

يأتي ذلك بعدما نشب منذ قليل حريق داخل مدينة الانتاج الاعلامي في لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا ٢، وتم إخلاء اللوكيشن دون أن يسفر الحريق عن إصابات حتى الآن.

وأشارت التحريات ان النيران اندلعت بشكل مفاجئ في لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا ٢ بطولة الفنان محمد أنور وأخلت قوات الدفاع المدنى اللوكيشن من المتواجدين بداخله قبل إصابة أي منهم.

مسلسل بيت بابا 2

وقد علم موقع “صدى البلد” من مصادره الخاصة عن الاستعدادات النهائية لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، بطولة الفنان محمد أنور، حيث من المقرر انطلاق الكلاكيت الأول يوم 28 مارس المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل ولفت أنظار الجمهور والنقاد.

ويأتي بدء التصوير في إطار التحضيرات المكثفة التي تجريها الشركة المنتجة، حيث يعمل فريق العمل خلال الفترة الحالية على استكمال ترشيح باقي أبطال الجزء الثاني، إلى جانب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، تمهيدا لانطلاق التصوير في الموعد المحدد.

الجزء الجديد سيشهد تطورات درامية مهمة في الأحداث، مع استمرار الخط الكوميدي الاجتماعي الذي ميّز الجزء الأول، إلى جانب إدخال شخصيات جديدة تضيف أبعادًا مختلفة للقصة، وتفتح مسارات درامية أوسع تتناسب مع توقعات الجمهور.

ومن المنتظر أن يستكمل الفنان محمد أنور تقديم شخصيته في العمل، مع إضافة بعض التحديات الجديدة التي تواجهها الشخصية خلال الأحداث، وهو ما يرفع من مستوى التشويق والإثارة في العمل، خاصة بعد تفاعل الجمهور الكبير مع أدائه في الجزء الأول.

كما يواصل فريق الإخراج اختيار مواقع التصوير المناسبة، إلى جانب وضع خطة زمنية دقيقة تضمن الانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، تمهيدًا لعرض العمل خلال الموسم الدرامي المقبل، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو أكبر من الجزء الأول.

يذكر أن مسلسل “بيت بابا” يُعد من الأعمال التي لاقت رواجًا واسعًا منذ عرضها الأول، نظرًا لطابعه الكوميدي الاجتماعي، واعتماده على مواقف قريبة من حياة الجمهور، وهو ما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.