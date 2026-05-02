إلهام أبو الفتح
طه جبريل
محافظ السويس يتابع ترتيبات الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

سعيد فراج

عقد اللواء  هانى رشاد  محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا مع إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا للوقوف على تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان المقرر لها الفترة من ٢٨ أكتوبر  وحتى ١ نوفمبر  ٢٠٢٦ بمدن السويس والعين السخنة والجلالة، بحضور الدكتورمحمد علام نائب المحافظ  والدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان

رحب اللواء هانى رشاد  باستضافة المحافظة لهذا الحدث الثقافي، مؤكدًا أن اختيار السويس يُجسد دورها كمركز إشعاع وطني، وموقع استراتيجي يجمع بين التاريخ والحداثة، مشددًا على أن المحافظة على موعد مع حدث سينمائى يعكس روح الشباب ويخدم توجهات الدولة نحو تعزيز السياحة الثقافية والفنون الراقية كأدوات تنمية ووعي.

لافتا  الى أن المهرجان فرصة حقيقية لإشراك الشباب في نشاط إبداعي يعزز انتماءهم ويصقل مواهبهم. 

وتابع المحافظ نحن نخطط لتوسيع رقعة التأثير من خلال عروض الأفلام والندوات  والورش السينمائية التى تُقام داخل الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية، مع دعوة مفتوحة لمواهب السويس للمشاركة بأعمالهم والتفاعل مع صناع السينما عن قرب.

من جانبه أكد الدكتور محمد علام نائب المحافظ علي أهمية  تعزيز دور  الفن في بناء المجتمع المدني، من خلال ورش العمل المفتوحة واللقاءات فنية والندوات ، وكذا العروض الميدانية في شوارع السويس وأنديتها ومراكزها الثقافية، 

قائلًا: نؤمن أن الثقافة لا تعيش في القاعات المغلقة وحدها، بل تتنفس وسط الناس، ولهذا فإن الفعاليات المصاحبة ستمتد لتشمل مضامين عميقة وتعبيرات فنية مكثفة، تُعبّر عن القضايا الراهنة بلغة بصرية مكثفة وحديثة.

 بدوره قال الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان: أن الدورة الجديدة تأتي بطموحات مضاعفة، مع التطلع لأن يتحول المهرجان إلى منصة عربية ودولية تحتضن المبدعين من الشباب. 

واضاف: ان الفيلم القصير جدًا هو فن المستقبل، حيث يواكب إيقاع العصر ويمنح الفرصة لأكبر عدد من الأصوات الجديدة للتعبير عن قضاياهم بأدوات سينمائية مبتكرة. 

ووعد بأن تكون الدورة الثالثة  أكثر تنوعًا من حيث البرمجة، والفعاليات، والضيوف. 

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

والجدير بالذكر ان مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا تنظمه مؤسسة مقام للثقافة والإعلام و ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين والإتحاد العام للفنانين العرب.

