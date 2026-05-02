القلب والهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر مرتين أسبوعيا ؟

يعد التفاح من أكثر الفواكه المفضلة للعديد من الأشخاص، كما يميل العديد من الأشخاص إلى اختيار التفاح الأخضر فيحتوي التفاح الاخضر على مذاق مختلف ومميز.

فوائد التفاح الاخضر

- صحة القلب

لقد ثبت أن تناول التفاح يحسن صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

لا يزال السبب الدقيق وراء تحسين التفاح لصحة القلب غير واضح، قد يكون أحد العوامل المساهمة هو المستويات العالية من الألياف الغذائية في التفاح، حيث رُبطت الألياف الغذائية بخفض مستوى الكوليسترول الضار

- تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول تفاحتين خضراوين فقط أسبوعياً قد يقلل من احتمالية الإصابة بداء السكري من النوع الثاني .

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التفاح الأخضر على مركب يُسمى البكتين ، وهو مصدر للألياف يعمل كمادة حيوية تُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويُساعد البكتين الموجود في التفاح الأخضر على هضم الطعام بكفاءة أكبر.

قد يكون لمحتوى الألياف العالي في التفاح الأخضر تأثيرات أخرى على صحة الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن الألياف تحفز الجهاز الهضمي، مما يساعد في علاج الإمساك والإسهال ، وقد يجد الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي واضطرابات هضمية أخرى راحة من أعراضهم بإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامهم الغذائي

المصدر webmd