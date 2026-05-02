قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية
مسؤول إيراني: الحرب مع الولايات المتحدة محتملة بعد رفض ترامب الاقتراح
نائب رئيس الوزراء يستعرض مع وزير النقل موقف مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم إسرائيلي على مسلسل صحاب الأرض.. والنجاح المصري يربك رواية الاحتلال

الفنانة روان الغابة من مسلسل صحاب الارض
الفنانة روان الغابة من مسلسل صحاب الارض
فرناس حفظي

في تصعيد لافت تجاه الأعمال الدرامية العربية، شنت صحيفة معاريف الإسرائيلية هجوما على مسلسل «صحاب الأرض»، الذي تناول في أحداثه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مسلطا الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، في طرح درامي أثار اهتماما واسعا وجدلاً كبيرا منذ بدء عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٦.

هجوم «معاريف» وإشادة مصرية

المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي 

ولم يقتصر الهجوم على مضمون العمل فقط، بل امتد أيضًا إلى الأداء الفني، حيث أبدت الصحيفة انزعاجها من تجسيد شخصية المتحدثة باسم جيش الاحتلال، والتي قدمتها الممثلة المصرية روان الغابة، خاصة مع الإشادات التي حصدتها داخل مصر، سواء من الجمهور أو النقاد، الذين اعتبروا أداءها متقنا و جريئا في تناول شخصية شديدة الحساسية والتعقيد.

ويعكس هذا الجدل المتصاعد حالة التوتر بين الرواية الفنية العربية والرواية الإسرائيلية، خصوصا حين تقترب الدراما من ملفات شائكة تتعلق بالصراع في المنطقة، حيث يتحول العمل الفني من مجرد سرد درامي إلى ساحة مواجهة رمزية على الوعي والرأي العام.

وفي هذا السياق، كشفت الممثلة روان الغابة، بطلة العمل، عن تفاصيل تجربتها في تجسيد الشخصية، مؤكدة أن الدور كان من أكثر الأدوار تعقيدا في مسيرتها، نظرا لحساسيته السياسية والنفسية.

وأوضحت أنها خضعت لتحضيرات مكثفة، شملت تعلم اللغة العبرية والتدرب على اللهجة الفلسطينية، إلى جانب محاولة فهم الأبعاد النفسية للشخصية، مشيرة إلى أن التحدي لم يكن لغويا فقط، بل امتد إلى تبني منظور مختلف تماما عن قناعاتها الشخصية.

وأكدت أن العمل أثار ردود فعل متباينة منذ عرضه، وهو ما كان متوقعا في ظل طبيعة الشخصية، معتبرة أن الجدل يعكس وصول العمل إلى الجمهور وتأثيره، رغم الانتقادات التي صاحبت طرحه.

و في وقت سابق، أوضح الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية أن المسلسل استند إلى تحقيقات صحفية وأفلام وثائقية لتقديم صورة دقيقة عن الانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مشهد الباشا يعكس مأساة حقيقية عاشها كبار السن الفلسطينيون الذين أجبروا على مواجهة الخطر مباشرة أثناء عمليات التفتيش العسكري.

وأشار عبية إلى أن دمج هذه الوقائع الواقعية في إطار درامي جعلها أكثر تأثيراً على المشاهد، حيث تمكن أداء كمال الباشا من نقل حجم المأساة الإنسانية والمهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل صادق ومؤثر.

مسلسل «صحاب الأرض» الحرب الإسرائيلية قطاع غزة المتحدثة باسم جيش الاحتلال روان الغابة صحاب الارض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

ترشيحاتنا

آلان شيرر

قائمة تاريخية.. أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في البريميرليج

فرج عامر

فرج عامر: اعتذار وليد صلاح غير مقبول وبن شرقي يتفوق على وسام أبو علي

الأهلي والزمالك

أرقام صادمة في القمة.. خالد طلعت يكشف هيمنة الأهلي على مباريات الزمالك

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد