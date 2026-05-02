هجوم إسرائيلي على مسلسل صحاب الأرض.. والنجاح المصري يربك رواية الاحتلال

في تصعيد لافت تجاه الأعمال الدرامية العربية، شنت صحيفة معاريف الإسرائيلية هجوما على مسلسل «صحاب الأرض»، الذي تناول في أحداثه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مسلطا الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، في طرح درامي أثار اهتماما واسعا وجدلاً كبيرا منذ بدء عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٦.

هجوم «معاريف» وإشادة مصرية

المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي

ولم يقتصر الهجوم على مضمون العمل فقط، بل امتد أيضًا إلى الأداء الفني، حيث أبدت الصحيفة انزعاجها من تجسيد شخصية المتحدثة باسم جيش الاحتلال، والتي قدمتها الممثلة المصرية روان الغابة، خاصة مع الإشادات التي حصدتها داخل مصر، سواء من الجمهور أو النقاد، الذين اعتبروا أداءها متقنا و جريئا في تناول شخصية شديدة الحساسية والتعقيد.

ويعكس هذا الجدل المتصاعد حالة التوتر بين الرواية الفنية العربية والرواية الإسرائيلية، خصوصا حين تقترب الدراما من ملفات شائكة تتعلق بالصراع في المنطقة، حيث يتحول العمل الفني من مجرد سرد درامي إلى ساحة مواجهة رمزية على الوعي والرأي العام.

وفي هذا السياق، كشفت الممثلة روان الغابة، بطلة العمل، عن تفاصيل تجربتها في تجسيد الشخصية، مؤكدة أن الدور كان من أكثر الأدوار تعقيدا في مسيرتها، نظرا لحساسيته السياسية والنفسية.

وأوضحت أنها خضعت لتحضيرات مكثفة، شملت تعلم اللغة العبرية والتدرب على اللهجة الفلسطينية، إلى جانب محاولة فهم الأبعاد النفسية للشخصية، مشيرة إلى أن التحدي لم يكن لغويا فقط، بل امتد إلى تبني منظور مختلف تماما عن قناعاتها الشخصية.

وأكدت أن العمل أثار ردود فعل متباينة منذ عرضه، وهو ما كان متوقعا في ظل طبيعة الشخصية، معتبرة أن الجدل يعكس وصول العمل إلى الجمهور وتأثيره، رغم الانتقادات التي صاحبت طرحه.

و في وقت سابق، أوضح الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية أن المسلسل استند إلى تحقيقات صحفية وأفلام وثائقية لتقديم صورة دقيقة عن الانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مشهد الباشا يعكس مأساة حقيقية عاشها كبار السن الفلسطينيون الذين أجبروا على مواجهة الخطر مباشرة أثناء عمليات التفتيش العسكري.

وأشار عبية إلى أن دمج هذه الوقائع الواقعية في إطار درامي جعلها أكثر تأثيراً على المشاهد، حيث تمكن أداء كمال الباشا من نقل حجم المأساة الإنسانية والمهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل صادق ومؤثر.