بني سويف: تكثيف النظافة ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث شهد مركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء الدين نشاطًا مكثفًا شمل عقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية ومسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الزراعية ورؤساء القرى، وذلك للاستعداد لانطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات وحصر المخالفات تمهيدًا لإزالتها، بالتوازي مع متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة بالقرى شملت طرقًا ومحاور حيوية، مع التصدي لمحاولات البناء المخالف داخل الحيز العمراني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، تواصلت الجهود اليومية في قطاع النظافة حيث تم رفع أكثر من 30 طنًا من المخلفات من شوارع المدينة ومواقع التجميع، إلى جانب أعمال تمهيد ومسح الطريق الدائري، ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع إنهاء ملفات التصالح وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن إصلاح غرفة صرف صحي بإحدى القرى، ومتابعة سوق الفشن الأسبوعي لرفع الإشغالات وتيسير الحركة، مع التصدي لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، استمرت حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقرى التابعة، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع التدوير، وذلك بجانب تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية لضمان جودة الإنتاج والالتزام بالمواصفات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة، كما تم التعامل الفوري مع مخالفات البناء بالقرى وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، مع استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، واصل الجهاز التنفيذي جهوده من خلال فحص شكاوى المواطنين ميدانيًا والتعامل معها بشكل فوري، حيث تم حل إحدى الشكاوى المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المنفذة بما يحقق الصالح العام، إلى جانب إزالة متغيرات مكانية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأي مخالفات بناء في مهدها.

وفي مركز ومدينة سمسطا، برئاسة أسامة يونس، تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء القرى لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالموجة 29 لإزالة التعديات، ومناقشة ملفات المتغيرات المكانية والنظافة والإشغالات، بجانب تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شوارع المدينة والمناطق الحيوية، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات وتفريغ الحاويات وجمع القمامة من القرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات البيئية وإشغالات الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري.



