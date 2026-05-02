الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير بني سويف يتابع من مركز السيطرة انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، تابع السكرتير العام للمحافظة كامل علي غطاس، من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وجاءت المتابعة عبر البث المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، الذين تواجدوا ميدانياً للإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة، حيث اطمأن السكرتير العام على انتظام سير العمل وتنفيذ المستهدفات وفق البرنامج الزمني المحدد، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية.

وأكد السكرتير العام ، أن المحافظ وجّه بإزالة كافة أشكال التعديات والمتغيرات المكانية غير القانونية بكل حسم، مع عدم التهاون في تنفيذ القانون، مشدداً على أهمية تكثيف الحملات خلال المرحلة الأولى لتحقيق أعلى معدلات إنجاز، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

كما تضمنت توجيهات المحافظ ، ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، مع المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة، لضمان سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة في مهدها.

وأشار السكرتير العام، إلى أن الموجة الـ29 تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية لأعمال الإزالة، والتوثيق الدقيق لكافة الحالات، بما يسهم في تحقيق المستهدف ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

تجدر الإشارة، إلى أن الموجة 29 يتم تنفيذها على مراحل متتالية،تبدأ بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الجاري ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونية، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 27 يونية إلى 17 يوليو 2026

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

سكرتير بني سويف يتابع من مركز السيطرة انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

