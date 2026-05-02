انتعاش سياحي ملحوظ مع ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الغردقة.. أهم الأسباب الداعمة

أكد نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بشار ابو طالب، أن هذا الموسم مبشر جدا بالنسبة لنسب السياحيين، بالرغم من كل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السياحة هي أمن وامان، وبنية تحتية بالأساس، إلى جانب الطرق والمطارات وبحر جميل، موضحا أن محافظة البحر الأحمر هي محافظة ثرية جدا فى المنتج السياحي.

وتابع: “لدينا البحر أهم شئ، ثم الصحراء، ثم زيارات للمحافظات الأخري لمن حولنا، أهمها الأقصر والقاهرة، والسائح يهتم جدا فى الغردقة بالرحلات البحرية، وأغلب فنادقها على البحر مباشرة”.