سفير السويد : ندعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدوائية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير داغ يوهلين-دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة مخرجات الزيارة الرسمية لوزيرة الصحة السويدية إلى مصر، بما يعكس حرص الجانبين على دفع أطر الشراكة نحو مستويات أكثر تكاملا واستدامة.



وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الهيئة بالسفير السويدي، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية السويدية، وحرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما أكد على أهمية التعاون الفني مع الوكالة السويدية للمستحضرات الطبية ، لدعم جهود الهيئة في الوصول إلى مستوى النضج الرابع (ML4) وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الدولية.

تنظيم وضبط سوق الدواء

ومن جانبه، أشاد السفير السويدي بالتطور الملحوظ الذي تشهده هيئة الدواء المصرية في تنظيم وضبط سوق الدواء، مؤكدًا تقدير بلاده للدور الرقابي المحوري الذي تقوم به الهيئة، وحرصها على دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدوائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي.



وتناول اللقاء استعراض مخرجات زيارة وزيرة الصحة السويدية إلى مصر، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك، لا سيما في دعم الشركات السويدية العاملة في السوق المصري، وتيسير إجراءات توريد المكونات التقنية للمستلزمات الطبية.

كما تم التأكيد على مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسط، بما يعزز فرص توطين الصناعات الطبية المتطورة، ويدعم خطط الاستثمار في القطاع الدوائي.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على تنامي الثقة الدولية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، وترسيخًا لمكانة هيئة الدواء المصرية كشريك موثوق في دعم سلاسل الإمداد الدوائي وتعزيز الاستثمارات النوعية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات والرقابة الدوائية في المنطقة.