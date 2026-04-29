الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي

عبدالصمد ماهر

تواصل هيئة الدواء المصرية ترسيخ مكانتها الدولية، بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، حيث حصلت على عضوية دستور الأدوية الأمريكي، وهو ما يتيح لها حق التصويت، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التطور المتسارع لمنظومة الدواء في مصر.

ويُمثل هذا الانضمام إنجازا نوعيا يجسد الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويؤكد قدرتها على تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال تنظيم وتداول المستحضرات الدوائية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الدواء عالميًا

 

صنع القرار داخل منظومة دستور الأدوية الأمريكي

وتكتسب هذه العضوية أهمية خاصة، حيث تتيح لهيئة الدواء المصرية دورا فاعلا في المشاركة في صنع القرار داخل منظومة دستور الأدوية الأمريكي، بما يشمل الإسهام في تحديث المواصفات القياسية للأدوية والمستحضرات الحيوية، والمشاركة في انتخاب الخبراء الدوليين المعنيين بوضع هذه المعايير، وهو ما يدعم حضور مصر المؤثر في تطوير السياسات الدوائية على المستوى الدولي.

كما تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتعزيز تنافسية الدواء المصري، من خلال مواءمة الأطر التنظيمية الوطنية مع أحدث النظم العالمية، بما يضمن جودة وسلامة وفعالية المستحضرات الدوائية، ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام هيئة الدواء المصرية بمواصلة جهود التطوير المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات التنظيمية الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتنظيم الدواء، ويدعم تحقيق الأمن الدوائي المستدام.

هنا الزاهد
قافلة طبية
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
