180 مصنع .. رئيس هيئة الدواء : نصدر أدوية بـ 1.3 مليار دولار سنوياً

أكد الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ،إن صناعة الدواء وتوطينه ليس مجرد إجراء أو هدف ولكنه أمن قومي مصري ، وملف من أحد اهم الملفات التي تضعه الدولة المصرية علي رأس أولوياتها .

وأضاف الغمراوي ، في تصريحات له عقب إفتتاح إحدي خطوط إنتاج قطرات العين ، إن هدف الدولة المصرية ليس تلبية إحتياجات السوق المحلي فقط بل التصدير وتلبية إحتياجات القارة السمرا من الأدوية المختلفة لافتا إلي أن حجم تصدير الدواء المصري بلغ 1.3 مليار دولار سنوياً ، ونطمح في زيادة هذا الرقم بل ومضاعفته نظراً للمقومات التي تتمتع بها صناعة الدواء المصري وحجم المصانع الكبير الي بلغ 180 مصنعاً لإنتاج الأدوية داخل الدولة المصرية .

وتابع رئيس هيئة الدواء قائلاً : التطوير مكلف ، والدواء المصري يضاهي الأدوية العالمية بفضل الأبحاث والتكنولجيا الحديثة التي أنتهجتها الدولة المصرية ونالت العديد من الشهادات التي برهنت علي قوة وثقة المؤسسات العالمية في الدواء المصري .



