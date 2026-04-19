هيئة الدواء المصرية تحذر من تشغيلة مجهولة لأشهر مضاد حيوي

في إطار منشوراتها الدورية لضبط سوق الدواء المصري ، والسيطرة علي محاولات الغش التجاري لعدد من الأدوية ، أصدرت هيئة الدواء المصرية ، تحذيراً حمل رقم « 28 » لعام 2026 .

اسم ورقم التشغيلة مجهولة المصدر

وحذرت هيئة الدواء المصرية ، من تشغيلة مجهولة المصدر من المضاد الحيوي الشهير « Tavanic500 mg» تشغيلة رقم « FEG026 » وذلك بناءً على ماورد الينا من الشركة صاحبة المستحضر حيث افادت أن بعض العبوات المتداولة في السوق والتي تحمل رقم التشغيلة المذكور أعلاه هي عبوات مجهولة المصدر من نفس التشغيلة .

وأشارات هيئة الدواء المصرية إلى أنه في ضوء الإجراءات القانونية في مثل تلك الحالات تم إصدار قرار بـ وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وتابعت هيئة الدواء المصرية قائلة : في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.



وشددت هيئة الدواء المصرية ، علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.