هيئة الدواء: 1280 إجراء تراخيص للمصانع والمنشآت الصيدلية خلال مارس

تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها في تعزيزمنظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال ما حققته الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية خلال شهر مارس 2026 من إنجازات ملموسة في مجالات التراخيص وخدمات الصيادلة، وفقًا للمعايير المعتمدة بهيئة الدواء المصرية.

تشغيل 9 مصانع

في مجال التراخيص الفنية للمصانع ومراكز جمع البلازما، تم إجراء عدد (23) معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، و (2) معاينة لمراكز جمع البلازما، وذلك بغرض منح أو تحديث التراخيص الفنية للتشغيل، حيث تم إصدار تراخيص تشغيل جديدة ل(9) مصانع و(2) مركز جمع بلازما، إلى جانب تحديث التراخيص الفنية ل (41) مصنعًا و(2) مركز جمع بلازما مرخص سابقًا، وذلك وفقًا لاشتراطات التصنيع الجيد (GMP) وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي مجال مراجعة الرسوم الهندسية، تم مراجعة واعتماد الرسوم الهندسية ل(3) مصانع مستلزمات طبية وكواشف معملية، و (3) مصانع مستحضرات تجميل ومطهرات، من خلال لجنة مراجعة الرسم الهندسى.

وفي مجال تراخيص الصيدليات والمخازن، تم إصدار (281) رخصة جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و (305) نقل ملكية للرخص، و(103) رخص بدل فاقد أو تالف، و(109) رخص تعديل رسم هندسي، إلى جانب اعتماد تعديل بيانات ل(20) صيدلية، كما تم ترخيص (3) مخازن أدوية جديدة، وتجديد (44) رخصة مخزن أدوية، وتجديد عدد (5) تراخيص لمحال خزن تابعة لمخازن الأدوية.

وفي مجال تراخيص المكاتب العلمية والمستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي، تم إصدار ترخيص جديد لمستودع وسطاء، وتجديد تراخيص (6) مستودعات وسطاء، كما تم تجديد تراخيص (6) مكاتب علمية رئيسية، وتجديد ترخيص مركز تكافؤ حيوي.

وفي سياق التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، تم إتاحة عدد من خدمات التراخيص عبر منصة الخدمات الإلكترونية لهيئة الدواء المصرية، بما يشمل خدمات ترخيص الصيدليات وإصدار الشهادات المختلفة.

أسفرت الخدمات المقدمة من خلال المنصة الإلكترونية عن إصدار عدد (2526) شهادة تعيين مدير لصيدلية عامة، و(70) شهادة فتح صيدلية جديدة، و(7) شهادات إدارية، و(4) شهادات خبرة من خلال المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار عدد (210) شهادة تعيين مدير، و(120) شهادة فتح صيدلية جديدة، و(211) شهادة نقل ملكية، وتجديد عدد (16) شهادة فتح صيدلية، و(68) شهادة نقل ملكية من خلال الطلبات الورقية. https://serviceportal.edaegypt.gov.eg

وفي مجال سجل المستوردين وخطط الاستيراد، تم إصدار عدد (17) رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وإعادة قيد عدد (202) رخصة، وتجديد عدد (107) تراخيص، إلى جانب اعتماد عدد (621) خطة استيرادية للأدوية.

وفي مجال تراخيص شركات التصنيع لدى الغير، تم إصدار عدد (5) تراخيص جديدة، وتجديد وتحديث صلاحية عدد (13) ترخيصًا، بالإضافة إلى إصدار عدد (23) ملحق رخصة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير منظومة العمل الصيدلي وتعزيز كفاءة إجراءات التراخيص، وضمان تقديم خدمات متميزة وفعّالة للصيادلة والمواطنين، بما يحقق الالتزام بالمعايير الرقابية والتصنيعية المعتمدة ويعزز جودة الرعاية الدوائية في مختلف محافظات الجمهورية.