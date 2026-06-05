نزل تاني.. الذهب يفقد 60 جنيهًا بعد ساعات من التداول

تراجع سعر الذهب في مصر مرة أخرى بعد ساعتين من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 5-6-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يتراجع مجددا

وفقد سعر جرام الذهب أكثر من 60 جنيها جديدة؛ ليصل مجمل ما فقده خلال يومين نحو 90 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الذهب 6550 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7485 جنيها للشراء و 7428 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6862 جنيها للشراء و 6809 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6550 جنيها للشراء و6500 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5614 جنيها للشراء و 5571 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 52.4 ألف جنيه للشراء و 52.2 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4357 دولارا للشراء و4356 دولارا للبيع.